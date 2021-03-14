47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，部份女被捕人士現正在羅湖懲教所被關柙，包括吳敏兒、黃子悅、袁嘉蔚、余慧明和毛孟靜。醫管局員工陣線副主席羅卓堯和黃子悅朋友陳先生在今午（14日）到懲教所探望。

今午1時半，醫管局員工陣線副主席羅卓堯和友人到達懲教所探望前工會戰友余慧明，並帶來木顏色筆及畫紙供她解悶。二人逗留至大約3時離開。

羅卓堯指余慧明精神不俗，但仍在適應還柙生活，並透露她大部份時間都需進食獄中膳食，「佢話（食物）都還可以接受。」。羅表示，工會早前呼籲的寫信行動略見成效，余在今日亦收到信件，並指信件能助她解悶，「因為入邊節目有限，讀大家嘅信件都係其中一種主要解悶嘅途徑，所以都呼籲大家寫多啲信。」

黃子悅朋友陳先生在下午3時左右到羅湖懲教所探望黃，並為她帶來兩包零食、鉛筆、畫筆及信紙。陳先生指黃精神不錯，手上亦有曬痕，「問佢，原來話放風嘅時候曬黑。」陳先生表示，黃最不習慣的是較為沉悶的還柙生活，不過其他各方面，包括飲食，都大致上可接受。他最後逗留至大約4時半離去。

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