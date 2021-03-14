繼周五（12日）一名60歲女子在龍蝦灣浮潛時懷疑遇溺身亡，今早（14日）再有一名59歲男子在東龍洲潛水時懷疑在水底被石礁所困，獲救後送院不治。有潛水專家指，東龍洲並非熱門潛水地點，水底亦有較多大石，惟吸引不少潛水員到該處打魚，不排除那名男子是因想打大魚而不幸被困。

資深潛水教練邦sir曾到東龍洲潛水，他指該片海域的水底有頗多生物棲息，吸引潛水者影相或打魚，他估計4人是為了打魚而到該處潛水。他猜測那名男子有可能因想打大魚而不幸被石礁所困，因該處有較多大石，「啲魚好鐘意匿喺啲石位。」

他表示，有部份潛水員喜歡打魚，但他們經常會「打單砲」，「一個人喺嗰撻地方打魚，唔想第二個游埋嚟影響魚獲。」最近數日天氣頗佳，而且海水開始回暖，他提醒市民在潛水時一定要有「Buddy」陪同，以確保安全。

香港休閒及技術潛水協會顧問陳志華表示，東龍洲並非熱門潛水地點，自己亦未曾到附近海域潛水，「真係好少聽過去到嗰度潛水。」此外，他指今日有4至5級風，比較大風，「如果嗰啲咁嘅地方都可能有啲風險」，故不建議潛水員在此天氣條件下到陌生的非熱門潛點潛水。

被問到其中一名潛水員潛回水底救人的做法是否恰當時，陳指要視乎能力，「如果（牌照）比較新，潛點唔係咁熟悉，又唔熟悉風向水流，一般都唔建議，救人都要自己handle到先至去救。」他指自己和友人平時主要到較多人的熱門潛點潛水，「支援嗰方面會較為好啲。」

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