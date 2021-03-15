警方國安處於今年1月14日，以「協助罪犯」的罪名拘捕民主黨區議員黃國桐律師、音樂人霍朗齊及前學聯副秘書長何潔泓母親等11人，指控他們協助早前涉偷渡離港被廣東海警截獲的12港人，各人於今日將分別到不同的警署報到。

其中黃國桐今日中午12時前到達沙田警署，逗留近半小時於12時半左右離開。不過他未有談及續保情況，只輕聲說：「唔該晒、麻煩晒」便離開。

多次為被捕抗爭者提供法律支援的民主黨區議員黃國桐律師，當日被警方反鎖雙手押回區議員辦事處搜查時，不忘向港人疾呼：「民主、法治、人權，堅持，香港人唔好放棄。」被扣查一日後獲准保釋時亦指，自己是一名律師，不會知法犯法，對於警方將他拘捕一事，百思不得其解，又指會繼續做自己應該做嘅事，

雖然對前路感失望，但黃不後悔參與政治，「如果人生可以再行多次，有同樣嘅我，同樣嘅情況，都係行返同樣嘅路」。他坦言自己過去在任何崗位也努力不懈，即使今日要離世也對得住自己：「我唔知道事情點成敗，但至少我對得住自己，做好件事。」

獨立音樂人霍朗齊，於今日中午12時50分左右到達柴灣警署。他揚言以平常心面對逆境，「冇得擔心喇，正如47個人（民主派）都有自己嘅朋友，佢哋都發生咁嘅事，冇得話擔唔擔心，逆來順受」。他又指家人給他很大的支持，包括安排舅父陪伴他，並安慰其他家庭成員，令到他感到安心。他又祝願港人「平平安安、身體健康」，然後才步入警署。

霍朗齊曾在網上發文，指較早前獲准以1萬元保釋，今日（15日）返回警署報到。他相信自己是第一位被國安處拘捕的音樂人，苦笑稱「叱咤做唔到新人，做咗國安處嘅新人」；他又寄語港人「大家不要放棄，緊記初衷，繼續製作屬於香港的音樂」。

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