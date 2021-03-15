警方上周五起，一連三日採取行動，拘捕14人，涉嫌串謀詐騙184萬及洗黑錢逾1200萬。犯罪集團透過網上情緣騙局，向受害人推銷高回報投資計劃，令9人受害，當中有人損失66萬元。被捕人士中，部分人有黑社會背景，年紀最小的僅15歲，為集團其中一名骨幹成員，涉嫌干犯串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮罪名。

警方指，上周五至周日(12至14日)於本港多區搜查17個住所及酒店房間，拘捕10男4女（15歲至42歲），涉嫌干犯串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮。被捕人士中，7人為犯罪集團骨幹人士，另外7人為戶口持有人，部分人有黑社會背景，警方不排除更多人被捕。

沙田警區刑事部總督察金表示，近日偵破9宗詐騙案件，涉及9名受害人(28歲至62歲)，涉及184萬元，其中一名受害人損失達66萬元。

沙田警區重案組第三隊主管劉昌健督察表示，犯罪集團以「搵快錢」於社交平台招攬人開設銀行戶口，並租予集團收取犯罪所得。戶口持有人會被安排於酒店住宿，三餐由集團成員安排提供，每日報酬為1000至2000元。期間，戶口持有人不得離開酒店，並需交出手機、提款卡及密碼，亦不得與外界接觸及操作涉事戶口。當集團成功透過網上銀行將犯罪所得轉走，戶口持有人方可離開酒店。行動中，警方檢獲現金、銀行卡、電腦及手提電話。

劉昌健指，騙徒以手機程式認識受害人，以網上情緣搏取對方信任，再推銷高回報投資。受害人按騙徒指示下載不知名程式投資，並付上金錢，將款項轉帳至騙徒提供的戶口，受害人其後欲提取款項，騙徒即以不同藉口推搪，最終去如黃鶴。根據銀行記錄，9個涉事戶口皆有頻繁資金流動，單是1月份，涉款已達1200萬元。

潘岳謙提醒，切勿代人開設戶口或售賣戶口，此舉可能已干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可被罰款500萬，判囚14年；串謀詐騙及非法禁錮最高亦可被判囚14年。警方呼籲，網上交友需謹慎，並提防聲稱「低風險，高回報」的投資計劃。

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