社交媒體近年出現不少車位出售及租賃群組，網友間既可出租車位，又可徵求車位，加上可節省經紀佣金，吸引不少人使用。不過有物業代理直言，私下租用車位存在陷阱欠缺保障，建議市民事前要做足查核工夫。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，甚少聽聞騙徒利用車位租賃行騙，但他提醒市民在租賃泊車位時，最好透過地產經紀進行，「最安全做法就是搵地產經紀，佢哋會先做車位物業查冊，證明是否業主本人」，他補充通常當區的地產代理都會很熟悉該區屋苑，會清楚車位物業有沒有轉手，對客戶更多一重保障，市民即使為節省佣金而私下交易，亦應向車位業主查看身份證明文件或出示差餉單證明。

香港土地寸金尺土，現時車位賣價動輒過百萬，有部份更達300萬元。政府停車場雖有泊車月票供車主購買，不過車位仍遠低於需求，運輸署回覆《蘋果》表示，其轄下的多層政府停車場至今只有11個，共約有4,000個私家車位及650個電單車泊車位，而咪錶泊車位亦只有17,880個。政府私家車車位不足，車主轉投租用私人屋苑的車位，翻查各大地產公司及車位租售網站，查詢沙田區的車位月租價錢，其中沙田第一城及河畔花園的車位則需2,400至2,800元不等。

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