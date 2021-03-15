梨木樹邨數幢大廈正進行外牆維修工程，但因建築承辦商不當處理建築廢物，於民居附近設泥頭臨時傾卸區，導致部份低層住戶飽受泥沙四散困擾。承辦商接到當區區議員投訴後，上周六在場灑水防止泥沙四散，但至今仍未清理及覆蓋泥頭，對問題可謂治標不治本，居民仍飽受泥沙入屋之苦。

該外牆維修工程由承辦商新福港營造有限公司負責，於去年年底開始進行，位置先後為楊樹樓、桃樹樓及楓樹樓三幢大廈。現時桃樹樓正進行相關工程，預計6月完成。因為工程中要去除外牆有剝落危機的石屎，故現時部份位置已由綠網及膠馬圍封，亦設置兩部吊船。

《蘋果》於剛過去周末（13日）到場視察，現場為桃樹樓及楓樹樓後空地位置，而該臨時傾倒區較接近楓樹樓民居。視察當日雖未見有人倒泥頭，但見工程位置旁有不少石屎碎片放在地上，未有覆蓋之餘亦見泥沙滿地，並僅以數個水馬及膠馬圍封。而且位置非常「當風」，自然令更多泥沙吹進兩幢大廈的低層單位內。

楓樹樓低層住戶Polly（化名）向《蘋果》投訴，指近日因承建商工作人員傾卸泥頭而導致家居衛生情況惡劣。因其單位座向空地，導致屋內滿佈泥沙，廚房窗外晾衣位置亦滿是沙塵，甚是困擾。

Polly每日要不斷清潔，無論屋內屋外，只要抹一抹晾衣架便有大量黑色微塵，衞生情況惡劣。而其家人更有皮膚敏感問題，因接觸到沙塵而令症狀惡化，需要求醫。

有其他楓樹樓的低層住戶同樣不勝其煩，表示泥沙入屋破壞衞生及導致呼吸困難，故向荃灣區區議員黃家華投訴。黃於上周六（13日）中午即致電管理公司反映。工作人員於當日2時左右到場灑水以防止沙塵繼續四散，但至今泥頭仍未有覆蓋。

「可能因為傾倒泥頭位置比較偏僻，承辦商就聯絡管理公司，畀個臨時地方佢擺泥頭，但需要定時清走。」黃家華帶記者到邨內其中一個可傾卸建築廢料的垃圾房視察，與現場約有10米距離，而該垃圾房有傾瀉泥頭的專區。

黃家華批評承辦商必須謹守規則，認為屋邨內的設施並非任承辦商所用。「你要搵帆布冚好佢，沙塵大嘅話要淋水，呢啲係你基本要做嘅嘢。」他亦指承辦商應使用環保斗傾瀉泥頭，並安放適當位置。而現場石屎碎塊滿地，他亦認為影響市容。

對於承辦商遲遲未有覆蓋好泥頭，黃家華認為管理公司與承辦商須合作，定期派人巡視及督促：「每一日都要承辦商做呢樣嘢，確保街坊生活同居住狀況舒適。」他亦提醒街坊，因為整個外牆維修工程預計9月完成，因此工程進行時應關好窗戶，盡量避免大量泥沙吹入屋內，以保障住所衞生及居民健康。

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