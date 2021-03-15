武漢肺炎疫情反覆，西營盤Ursus Fitness健身室群組持續蔓延，政府今日（15日）晚上9時正式刊憲，宣佈於中西區兩區封區強檢，西營盤方面包括薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈；至於西半山封區範圍則是聖士提反里1-2號金鳳閣及巴丙頓道1號興華大廈A座及M座。

政府解釋，封區是由於萬林閣、真光大廈、蔚峰、金鳳閣及興華大廈近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高。政府預計，西營盤4座大廈居民預料在凌晨0時30分完成檢測，西營盤封區行動預計明早8時左右完成；至於西半山兩大廈居民則預料在凌晨2時完成檢測，西半山封區行動預計明早7時左右完成。

值得一提的是，雖然兩區封區都是晚上9時開始，但政府對外發放刊憲新聞稿的時間卻有所延誤。根據政府新聞處新聞發放系統，西營盤的封區新聞稿於晚上9時07分發放，而西半山的封區新聞稿，則延至晚上9時26分才發放，足足遲了將近半小時。在此空白時間之間，警方和防疫人員都如火如荼準備封區行動，令在場不少記者和街坊都摸不着頭腦。

西半山

西半山方面，晚上7時正左右，柏道及般咸道有零星警力駐守，但未見行動。約半小時後，現場警力增加，開始在興華大廈出口所在的屋蘭士里和巴丙頓道拉起封鎖線，禁止車輛駛入和停泊，但居民則可以如常進出。另外，一批相信是民政署職員的便衣人士，在附近聖士提反里守候準備。

晚上8時起大批防疫人員和增援警員陸續到場，至晚上9時正式封區，警方拉起封鎖線禁止市民和記者靠近，工人開始如火如荼架設帳篷作臨時檢測站，而全副裝備的防疫人員亦開始上門，要求住客落樓接受檢測。晚上10時正左右，開始有一輛輛貨車陸續抵達現場，將豆豉鯪魚等物資運落貨車，然而由於西半山道路狹窄傾斜，工人們需要人手一箱箱將物資運落貨車，至晚上10時40分左右才陸續居民落樓檢測。

中西區區議員任嘉兒表示，今日一直無收過政府通知，晚上接獲街坊指，聖士提反里對開有交通警趕車，任到場視察，發現屋蘭士里、聖士提反里一帶有大批警員，預料會封區。

根據記錄，金鳳閣、興華大廈M座及A座，及分別於11日、12日及13日出現各一宗確診個案，3幢大廈居民需進行強檢。任嘉兒指，大部分居民已完成檢測，並已獲陰性短訊，認為封區沒有必要性，「點解咁擾民？」

任嘉兒解解，圍封區域之一的屋蘭士里，是一條長斜路，封區禁止車輛進入，令長者被迫步行返家，造成嚴重不便。任又指，圍封區域以住宅為主，鮮有區外人士，衞生情況不俗，批評政府「藥石亂投」、「不可理喻」。

今次封區，政府於接近晚上9時半始發公告，惟早於8時前，已陸續有警員及衞生署職員出現，任曾向現場警方傅媒聯絡隊查詢，惟對方並無答覆，令居民大感混亂，任質疑政府安排，「咁夜先封，聽朝7、8點一定解封唔到，點返工返學？」。

居於興華大廈M座的外籍人士Antimo在封區前受訪，他表示大廈上周曾出現一宗確診，因此大廈內所有住客需強檢，他自己亦已進行檢測。Antimo認為，大廈衞生情況良好，公眾範圍如電梯大堂經常有人清潔。他表示，自己曾多次進行檢測，只要有必要性，他願意配合。對於自己多次進行檢測，大廈仍然被封進行強檢，Antimo表示不便評論，惟他笑言需補給食物作準備。根據他觀察，半山區居民嚴守社交距離，鮮有人群聚集，自己晚上亦多數留於家中。

翻查資料，柏道及般咸道一帶鄰近西營盤港鐵站C出口，而四周有多座樓宇過去14日出現確診個案。其中興華大廈的M座，一名35歲女子於上周五（12日）確診，A座則是一名48歲女子於上周六（13日）確診；而金鳳閣有一名41歲男子於上周四（11日）確診；至於興華大廈B座，截至目前則未發現有人確診。

西營盤

西營盤方面，晚上8時起亦有大批警員和防疫人員到場戒備，不少記者已聞風在場準備拍攝，場面吸引不少街訪留意。至晚上9時正式刊憲一刻，大批警員拉閘封鎖道路，將記者驅離受限區，同時全副防疫裝備人員亦開始準備檢測站事宜，當中更包括海關關員。至晚上10時正左右，開始有居民陸續落樓檢測。

中西區議員葉錦龍表示，西營盤封區範圍大概有300戶居民，這些大廈早前出現確診個案後，但大部份居民已接受強制檢測，而且手持陰性證明，部份外籍居民都向他反映為何要一而再再而三做檢測，「（政府）完全冇講過做檢測背後有咩目的 」 ，直言目前目前封區做法是極度擾民和不尊重自由，強調政府應交代清楚封區理由。

葉錦龍又提到，雖然受限區內有超級市場，衞生情況雖未算理想，但未算十分惡劣，而且4座大廈均有業主立案法團管理大廈，故此衞生尚可接受。

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