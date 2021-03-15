URSUS Fitness群組禍延逾百人染疫，當中不少確診者居於中上環半山一帶。西營盤薄扶林道63號5座大廈及舊山頂道23號帝景園昨晚被封強檢。今早西營盤及帝景園先後解封，早上10時15分，薄扶林道解封，工人大清洗街道，有長者街坊為趕覆診但因封路而被迫行落港鐵站，區議員則批評政府遲解封，要10多條巴士路線改道，嚴重影響居民出入中西區及南區的交通。

西營盤的封區範圍共有5座，包括出現確診者的1座大廈（景輝大廈），以及4座污水呈陽性疫廈（豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號）。80多歲居民馮先生住URSUS Fitness樓上的景輝大廈，他指昨晚有工作人員上樓為他和老妻採樣做測試，又說封路之前買定食物上樓，「買定晒啲嘢，穩穩陣陣」，他又坦言現在不會打疫苗，「唔打住囉，今年都80幾歲，咁博命？慢慢先做啦！」他說因為封路巴士改道，他今日去覆診，因沒有巴士搭，被迫要持拐杖行落港鐵站，看見他戴着口罩，有點氣喘，持拐杖行路步步為營，也替他辛苦。

中西區區議員葉錦龍圍封範圍約有680名街坊涉及600戶，其中400多戶已進行檢測，薄扶林道封區最後結果是零確診。政府原本表示今早7時解封，惟最終要近10時才完成，葉對此甚為不滿，「一來遲通知居民要封區，二來係最初話7點解封，薄扶林道是連接中西區及南區的重要交通樞紐，因為封區，令14條巴士路線要改道，居民要經域多利道才可出入中西區及南區，十分影響街坊出入。」

而另一位中西區區議員黃永志則表示，景輝大廈樓下便是URSUS Fitness，確診者就在附近居住，衞生署卻很遲才公佈有關確診，四日前確診者已送院，但直至前或昨晚才公佈有關消息，政府昨晚才進行強檢，已經遲了一步，此外，他亦質疑政府測試污水渠的準確性，「好多大廈污水渠相連，確診者已送院，但其殘留糞便仍在污水渠，以致有陽性結果而須強檢，好似噚日咁強檢完就係零確診，我對測試污水方法存疑。」

葉錦龍補充，URSUS Fitness首個確診個案出現後，衞生署並無追蹤到健身中心有否全面消毒，令健身中心是否有殘留病毒而不自知，令好多居民十分擔心，事件反映「政府抗疫黑箱作業及封閉，唔願將資訊講畀市民聽，好多時係傳媒在記者會查詢才知道，令市民對政府抗疫失去信心，質疑政府是否想與市民同心抗疫。」

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