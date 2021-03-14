香港泊車位難求，竟有騙徒於網上訛稱有車位出租，並以低於市價租金作招徠，籍此騙財。有苦主透露騙徒大獻殷勤，幾乎有問有答，簽約付款逾兩萬元後，竟突然反面兼「玩失蹤」，至今仍追討無果，其後更揭發騙徒在網上活躍超過一年，至少15人慘被騙款，涉及金額約10多萬元。

苦主Y小姐向《蘋果》表示，她今年購入新車並於上月15日在fb的租售群組徵求沙田大圍區車位，數小時後一位自稱姓梁的男子私訊她，指海福花園有車位出租，每月只需2,000元，較「市價」租金便宜800元。Y小姐翌日相約梁參觀車位，之後大感滿意，梁亦準備一份寫有日期、租金、梁本人的全名、地址及身分證號碼的手寫合約，Y小姐不虞有詐即場簽約，並按「3上1按」向梁繳付現金8,000元。

Y小姐形容梁當時態度非常殷勤，幾乎有問必答，當日她以現金繳費，梁更裝貼心提醒她小心賊人，「佢見到錢好開心，我記得佢個眼神，問我『點解你袋咁多錢嘅』，佢話你咁多現金喺手，小心唔見錢，好好人咁。」其後梁在簽約數小時後再致電Y小姐，聲稱還有兩個Y小姐居住屋苑的車位可以出租，「聽到屋企樓下有就想要啦，方便咁多」。

為騙財盡獻殷勤

Y小姐再相約梁睇車位，當時梁隨意手指一個車位，並吹噓「呢個都係我嘅，你唔鍾意可以睇埋上面嗰個」，當她她選定車位後，梁又突然表示，該車位屬父親所有，但現任租客今年5月才完約，逐要求她先交一年租金即2.4萬元「留位」。

扣除之前所付8,000元，Y小姐再付1.6萬元現金，梁更慷慨地稱會送車頭攝錄器，又安排她到臨時車位暫泊。至上月22日，Y小姐再向梁跟進車位安排，對方卻敷衍指工作忙碌未能處理，翌日更索性玩失蹤。Y小姐察覺自己受騙於是上網搜尋，竟揭發梁的「呃錢黑歷史」，當中有15人疑墮陷阱受騙，涉及金額約10多萬元，事後隨即聯同其中一名苦主到警署報案求助，「完全冇諗過係伏嚟」。

另一苦主陳小姐上月初在網上租售群組徵求車位，未幾亦收到梁的訊息，並向她推介多個車位，其間聲稱是替父親處理車位事宜。當時她向梁租用一個車位，簽下3個月短約，3月1日起租，之後支付共6,000元並於，但梁在2月27日開始失去蹤影，「佢簽約時話自己做機場，會失聯幾日，叫我哋體諒」，陳小姐心知不妙只好報警求助。有苦主一度透過合約上的聯絡方法找到姓梁騙徒的姓林女友，當時梁才現身，表明苦主銷案才會退款。

騙徒呃錢多前科

據了解，姓梁騙徒年僅22歲，名下並無持有任何物業，去年11月17日被法庭頒布破產令，一名與他同名同姓的男子亦在2018年2月被判一項盜竊罪。至於出租予Y小姐及陳小姐的車位亦非屬於他所有，部份物業地址亦不存在。

律師鄧達明表示，根據本港《刑事罪行條例》，有關行為或觸犯使用虛假文書，以及詐騙罪，及最高刑罰可判監14年，「唔理佢張租約寫個車位號碼啱唔啱，好明顯係詐騙行為，若果唔止一個人去做，仲可以告串謀詐騙。」

警方表示田心及沙田警署曾接獲3女1男報案，指在網上徵求車位及付款後懷疑受騙，共涉款逾5萬元。至3月7日，警方在屯門區拘捕一名22歲姓梁本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，被捕人已獲准保釋候查，案件暫分別交由沙田警區刑事調查隊及黃大仙警區刑事調查隊跟進。

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