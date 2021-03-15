西營盤URSUS Fitness健身群組在中上環區爆疫，不少在中上環的公司要求員工需要到鄰近的流動採樣站做檢測。其中在中環愛丁堡廣場做檢測的市民指，其公司嚴格要求員工要先做檢測，需提交陰性結果才可上班，「前兩日喺醫院做過（檢測），經理又話要再做，所以今日嗱嗱聲又嚟做」。

《蘋果》今早到檢測站視察，有3輛流動檢測車停泊，逾100名市民排隊做檢測；當中亦見不少白領人士輪候，希望趕在上班前能呈上檢測證明。

在交易廣場健身中心上班的郭小姐說：「公司有做足安全措施，同事都好負責任。」她表示自己每隔兩星期便做一次檢測，自URSUS Fitness健身群組爆發後，公司已經嚴格進行消毒清潔，又會要求客人需戴上口罩健身，員工更要提交武漢肺炎陰性結果才可上班。郭小姐坦言擔心健身業再次面臨停業，惟她認為公司的抗疫措施做得足夠，對其營運頗有信心。

任職司機的司徒先生在中上環上班，由於老闆的住所被列入強檢大廈，故他亦同樣被要求預約做檢測。

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