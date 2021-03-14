涉以假車位騙租金的青年，疑毫不忌諱使用「真身份」行騙，令人嘖嘖稱奇。有苦主根據其合約報住地址圖找他對質，一名疑似其父的中年男子應門，獲悉事件後怒稱：「冇啲咁嘅仔呀！」有鄰居稱，一周至少一次有苦主來涉事單位地址尋人追討。

記者日前聯同苦主到梁在合約報住的沙田大藍寮村一個村屋單位了解，苦主拍門多時，一中年男子隔着鐵閘指不認識梁姓青年。期間他獲悉苦主來意後，表現煩燥，不斷重覆「唔知你哋講咩」，又稱「冇啲咁嘅人，冇啲咁嘅仔呀！」最後更惱羞成怒報警。有鄰居指梁不時在單位出現，他又否認，只不斷重覆，「我唔知，我乜都唔知。」有苦主稱是因騙徒提供的地址而來，他反駁：「我唔理，我咩都唔知，我點知佢點解寫我地址。」

警員到場了解後作出「溫馨提示」，指苦主應避免找上門，因拍門或拍鐵閘都可能構成刑事毀壞。苦主表示只按門鈴，警員卻答：「撳鐘都唔好喇，一陣佢話你撳爛佢個鐘。」該警員又稱事件應循民事索償，惟苦主指騙徒已破產，警員就建議貼街招尋人。

當日梁未有現身，但有苦主發現其座駕停泊在屋後方空地，無奈一直守候不果，等候時有鄰居指不時有苦主前來尋人，「一星期至少一次。」

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