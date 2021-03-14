URSUS Fitness群組逾百人染疫，當中不少確診者居於中上環半山一帶。繼（13日）政府至昨再刊憲宣佈於半山封區強檢，包括西營盤薄扶林道63號一帶5座大廈，以及舊山頂道23號帝景園，預計今早(15日)早上7時完成及解封。

西營盤

西營盤的封區範圍共有5座，包括出現確診者的1座大廈（景輝大廈），以及4座污水呈陽性疫廈（豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號）。凌晨約2時，居民已完成檢測，帳篷僅餘少量聯員，警員則繼續將一帶封鎖等候檢測結果。

半山

舊山頂道23號帝景園，不少政商界名人及藝人是現任及前度住客，包括東亞銀行（0023）執行主席李國寶，經濟發展及勞工局前局長葉澍堃，華置（0127）大股東劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），藝人林峯及妻子張馨月。因帝景園第2座上周出現確診個案，於(12日)被宣佈強制檢測，至昨日全屋苑第1座至第5座均被列入封區強檢名單，檢測帳篷架設在屋苑範圍內，工作人員搬來大批物資，全部居民昨晚落樓排隊接受檢測，凌晨約1時，檢測大致完成，部份負責檢測的人員收拾物品離離開，一輛作用流動檢測站的貨車亦駛離帝景園。

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