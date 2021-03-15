在羅湖懲教所的吳敏兒、黃子悅、余慧明及袁嘉蔚仍然還柙，而毛孟靜亦由大欖懲教所轉到羅湖。下午一時，吳敏兒、黃子悅、余慧明及袁嘉蔚的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午三時半便離去。

吳敏兒腰痛纏擾 獄中醫生處方止痛藥

職工盟的伍小姐和陳小姐今天則前來探訪吳敏兒，為她帶來紙巾、電池和衞生巾，惟因紙巾數目已達上限，未能帶入獄中。伍小姐指，由於獄中木板床實在太硬，令吳敏兒的腰痛雪上加霜，幸得獄中醫生處方止痛藥，令其腰痛問題得以紓緩。她又指，吳現時還在努力適應獄中生活，對於能夠跟朋友見面她感到十分高興，「覺得同我哋有connect（聯繫）」；又鼓勵吳說：「我哋會喺出邊撐住。」

伍小姐表示，吳敏兒在獄中陸續收到來信，心感興奮說：「喺獄中有多啲時間，都會努力寫多啲信俾大家。」呼籲市民多寫信給其他在囚或還柙人士。

吳的另一友人陳小姐為吳帶來衛生巾，事前他有親身試驗獄中規定的衛生巾品牌，但發現效果奇差，希望懲教署能改善問題。

袁嘉蔚答謝田灣寫信師 毛孟靜握拳為眾人打氣

Oscar和Juanne今天來探望朋友袁嘉蔚，並為她帶來牛肉乾、記事簿和一枝鉛子筆。Oscar指袁今天心情和精神不錯，指袁現在每天都十分勤力回覆大家的信件，最大的煩惱就是原子筆不夠用，「一個月得兩枝，唔係好夠用」，又轉述袁嘉蔚感謝寫信給她的市民，「好多人寫信俾佢，尤其係田灣嘅街坊，佢話收到好多田灣小朋友嘅來信，佢覺得好感動。」Oscar又指，今天看見剛出現的毛孟靜，見她精神亦是不錯，探訪完畢離開前，更對前來探訪的眾人，做了一個握拳的手勢，為眾人打氣。

身為南區區議員的袁嘉蔚雖然還柙，但亦未對區內的事務怠慢，她的facebook仍然持續運作，不停更新區內的疫情快訊，而她的團隊更為田灣街坊準備和派發防疫物資。

余慧明友人：「因為監獄入面嘅訊息實在好唔流通，寫信對於佢哋嚟講都係一份好重要嘅支持。」

陳先生和蔡小姐今天前來探望余慧明，指余精神不俗，亦逐漸適應環境，「佢話入邊都冇咩蚊，同埋雖然晏晝熱，但夜晚瞓覺都仲要冚被」。陳先生指余慧明收到多封眾人寄來的信件，呼籲市民多寫信，「因為監獄入面嘅訊息實在好唔流通，寫信對於佢哋嚟講都係一份好重要嘅支持。」

醫管局員工陣線亦有在fb帖文指，工會昨日在灣仔設街站，希望召集更多寫信師為余慧明打氣。

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