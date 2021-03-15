下午3時許，長沙灣有街坊在順寧道和長發街交界，發現路邊一隻野鴿不斷在地上跳躍，無法起飛，細看下驚覺野鴿身上黏有膠紙，令野鴿無法拍翼，遂報警求助。

警方到場後，通知愛協人員到場處理，愛協人員首先用發泡膠箱蓋住野鴿避免牠四處跳動，之後便出手為野鴿解困，並將殘餘膠紙交給警方調查，最後野鴿便由愛協帶走治理。目前案件列殘酷對待動物處理，暫時未有人被捕。

愛協表示，接獲警方通知後愛協督察到場，發現野鴿身上沾滿膠水及貼上膠紙，需要盡快治理，於是將白鴿送往灣仔愛協中心，現由獸醫檢查及清理身上的膠水。

一向關注動物權益的議員鄺俊宇直斥，事件令人髮指，「野鴿都是生命，他們都會痛都有感受！」他將去信警方要求調查。

這是今個月以來，第5宗虐待野鴿案件：

3月2日：一名戴漁夫帽的老翁，3月2日傍晚6時左右，坐在黃大仙竹園南邨秀園樓對開位置，手執一隻白鴿，活生生將牠拔毛，並將毛扔至花槽內。至翌日，涉案94歲姓許老翁被捕，涉嫌殘酷對待動物。

3月3日：黃大仙警員3月3日下午巡經黃大仙鳳德邨斑鳳樓對開時，發現一名70歲姓鄧老翁用石頭掟向路邊野鴿，遂上前截查將他拘捕，涉嫌殘酷對待動物。

3月12日：同一名70歲姓鄧老翁，保釋後未有汲取教訓，於3月9日再被黃大仙街坊拍攝到，在黃大仙上邨達善樓對開空地，用石頭掟向野鴿。片段流傳後，警方至3月12日於紅磡將他拘捕，涉嫌殘酷對待動物

3月13日：上水粉嶺圍一個公園，3月13日早上7時左右，有街坊發現大樹下竟有7隻野鴿倒斃地上。野鴿身上沒有明顯傷痕，惟愛協督察和警員在附近找到一些紅色米粒，懷疑與野鴿死亡有關，不排除是中毒，案件列殘酷對待動物處理，暫未有人被捕。

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