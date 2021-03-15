47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今有11人，包括劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、施德來、李予信及何啟明獲准保釋。其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

譚凱邦妻：每日來回赤柱要6至8個鐘！

譚凱邦太太今午於手工皂網店fb page帖文指，希望大家不要催促她收錢，強調確保貨到客人手上才會收取款項。譚太更向大家致歉，相信因為要處理丈夫的事宜，「每日來回赤柱要6至8個鐘」而耽誤網店生意，加上自己亦需要休息，希望各位體諒。

譚太亦會定時在fb page更新丈夫情況。她在上周五帖文指，現時譚凱邦在赤柱監獄已有一星期，精神不錯，獄中生活規律；又指他有收到市民的來信，希望大家會為其撰寫信件，好讓他打發獄中的時間。

岑敖暉fb獄中書簡：「越爛嘅牌越要俾心機打」

岑敖暉fb於周六（13日）傍晚更新，題目為「越爛嘅牌越要俾心機打」，以勉勵自己和香港人。帖中節錄其書信的一部份，內客談及獨自在獄中的所感所想，又提到每天最珍而重之的時光就是與太太Nicole和朋友探訪的15分鐘。岑又指這段時間回想起電影《嚦咕嚦咕新年財》其中的一句對白：「越爛嘅牌越要俾心機打」；透過對白岑冀港人要頂硬上捱下去，因為已經沒有推倒重來的可能，希望大家要堅強振作。

電影《嚦咕嚦咕新年財》是2002年農曆新年上映的香港賀歲喜劇片， 而「越爛嘅牌越要比心機打」是戲中的經典對白。

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