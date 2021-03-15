警方毒品調查科人員根據線報，獲悉販毒集團利用工廈單位及停車場車庫作為毒品分銷中心，前晚（13日）採取打擊行動，探員掩至紅磡及何文田，撿獲21公斤疑為氯胺酮、大麻製成品等毒品，市值約1200萬元，行動中拘捕一名本地男子，他涉嫌販毒，明日在九龍城裁判法院提訊。

警方毒品調查科吳龍高級督察講述案情時表示，被捕男子姓潘（39歲），報稱為車房工人，暫控一項販毒罪名。探員前日（13日）晚上，掩至紅磡民樂街一幢工業大廈內，截查該名潘姓男子，在他身上撿獲56克疑為毒品氯胺酮（俗稱「K仔」），稍後在其使用的工廈單位內，撿獲21公斤「K仔」。

警方稍後再到何文田常勝街一個疑為毒販使用的停車場車庫，撿獲850克大麻花以及67支大麻精油，整個掃毒行動中，共撿獲約21公斤疑為「K仔」毒品、850克懷疑大麻製成品，市值超過1200萬港元。

吳龍高級督察指撿獲的毒品數量較大，不排除毒品再分銷予下一層毒販，至於販毒集團的手法及毒品流出市面的數量則仍在調查中。

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