車主網上賣車，幾乎被劫車！早上約11時，2名男子假扮買家，向1名打算賣車的車主施襲，企圖搶走車匙後搶車。車主反抗力保不失，歹徒事敗逃之夭夭，警方現正進行調查。

1名寶馬528i私家車車主，日前透過網上平台賣車，9年車齡，開價112,000元。其後有人回覆，雙方約在今天，於寶達邨達佳樓一樓停車場看車。事主到場時，有1名本地男子和1名南亞漢現身，議價後佯裝交易，簽署買賣協議，並往提取現金付款。惟途中2人突然發難，在停車場暗角位置向車主施襲，毆打推撞企圖搶走車匙。

車主奮力反抗呼叫，力保不失，未有被奪去車匙，兩人無奈轉身逃走。車主擦傷，報警後拒絕送院。據悉，停車場的閉路電視拍攝到事發經過，警方現正進行調查。

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