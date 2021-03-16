47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

民主黨前主席李永達及前立法會議員張超雄，今早先後到來探望還柙人士。其中李永達偕兩名友人於早上9時半到達，友人帶來兩本書，其中一本是台灣學者吳乃德的《台灣最好的時刻，1977-1987》，相信是為還柙人士送上。

張超雄於上午9時左右到場，逗留約1小時離去。他表示今天到來探望朱凱廸，指朱凱廸正適應獄中生活，同時亦記掛外面的情況。朱凱廸勉勵張及港人要堅持下去。

張續指，由於探訪者每日只有一個探望名額，只能輪流與他們見面。張說：「其實探其他人嘅時候都會見到老友，阿廷、慢必咁。佢哋都係勉勵大家，依家個時間都好困難，見到好多嘢都調轉哂，叫大家謹守崗位，唔好灰心。」

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