20歲男大學生，上星期藉詞做問卷結識19歲女大學生，然後訛稱可以透過占卜轉運，誘騙女事主飲掉兩支雙蒸酒。女事主醉倒7小時，醒來發現衣衫不整，懷疑遭非禮報警求助。警方經追查下，昨日在港鐵葵芳站外拘捕涉案色狼，並呼籲如有女士懷疑有類似遭遇，可報警求助。

葵青警區刑事調查隊黃露莎交代案情稱，上周四（11日）20歲姓黃的疑犯，在葵涌街頭藉詞做學術研究，以問卷形式與一名19歲女大學生攀談；其間他自稱可提供占卜服務，取得女事主的電話號碼。雙方通電話後，相約見面替女事主占卜。二人於周日（14日）下午3時左右在葵芳邨見面，疑犯聲言占卜時要配備5支特醇雙蒸酒，購買後二人去到中葵涌公園。

疑犯用5支酒圍住女事主，誘騙她說要飲酒才完成儀式。女事主不虞有詐，喝掉其中兩支酒，結果不省人事，直至當晚10時才醒來，赫見自己衣衫不整，懷疑昏迷期間遭侵犯，於是報警。

警方接報後翻看現場一帶CCTV，憑外貌衣着追緝在逃男子，結果於昨日下午4點，在港鐵葵芳站拘捕涉嫌男子，警誡下有人承認曾對女事主上下其手。據知，被捕男子就讀公開大學一年級。

被捕疑犯20歲，身高約1.7米，瘦身材、蓄短黑髮、戴金色框眼鏡，犯案時身穿橙色風衣、黑色長褲及黑色運動鞋。警方呼籲如有受害人未報警，或於3月14日目擊案發經過，可致電警方3661 2971提供資料。警方稱非禮最高可判入獄10年；同時呼籲年輕人在網上或街頭認識新朋友時，在雙方未有充份了解時，勿單獨應約。

黃露莎補充，相信疑犯並非確實懂得占卜，只是訛稱，並無根據。他聲稱為學術研究做問卷，交談期間表示識占卜，可替事主看來年運程，然後再誘騙她飲酒。

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