荃灣花園發生刑事毀壞案，商場一間出售雀鳥的店舖今晨10時許遭人淋油，大閘佈滿紅色油漆，警方接報到場，翻查閉路電視搜證，案件暫列刑事毀壞處理，未有人被捕。東主聲稱未有與人結怨，不知何故遭人淋油，估計未來數天都不能開舖，直言「開唔開舖好少事咋，但今次係淋油，下次都唔知係咩事喇」。

《蘋果》到場了解，發現被人淋紅油的舖頭為「鸚鵡屋」，東主Kelvin當時正在用清潔劑抹走紅油迹。他指自己在上址經營雀舖約一年半，今晨收到相鄰舖頭的職員來電，指有陌生男子在舖頭外形迹可疑，當他趕回舖頭時，大閘已被淋紅油，其後他翻看閉路電視片段，發現兩名戴口罩的男子早於案發前一小時已在舖頭外徘徊，之後於早上10時許左右向鐵閘潑淋紅油。

Kelvin形容其中一名淋油的男子有戴帽，其間更一度除下口罩露出五官，坦言未見過亦不認識二人，「完全唔知咩事，以前都未試過，今次都係第一鑊俾人搞咋」。他聲稱未有與人結怨，不知為何被人淋油，而近日亦離奇地被數名網民指責他在鸚鵡村事件中「報串」，令他感到莫名其妙，「首先我唔識嗰班事主，連邊個陳生（鸚鵡村老闆）都唔識，連一個hi都冇講過，總之唔係我篤灰，講真開唔開舖好少事咋，今次係淋油，下次都唔知係咩事喇」。

警方表示，今晨10時23分接獲一名姓梁的34歲男子報案，指其位於荃灣花園地舖的捲閘遭人淋潑紅色油漆，警方接報到場，經初步調查，案件暫列刑事毀壞處理，暫時未有人被捕。

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