「科興」武肺疫苗開打18日，已累計7宗接種後死亡個案，接種率僅佔16歲或以上人士3%。注射疫苗反應冷淡，政府昨宣佈大幅度擴大優先接種組別至30至59歲人士，同時新增加16歲或以上留學生及家庭傭工兩個組別，覆蓋全港逾8成16歲以上人口，變相「全民打針」。《蘋果》今早再到官涌疫苗接種中心視察，打針的市民均表示不擔心疫苗副作用，當中包括患「三高」人士。

到來打針的市民，全部都是中年或長者。其中彭女士表示自己有高血壓及高膽固醇，不太肯定接種的風險：「都有少少擔心，諗住自己健康無問題啩？！」

市民梁先生昨晚預約接種，直言：「我唔怕！為咗香港安全緊係要打啦！」他指自己身體健康，沒有糖尿病，接種後預防和抵抗力會增強，即使有死亡個案也不感擔心。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！