政府公眾殮房多次處理遺體不善，令家屬欲哭無淚。堪輿學家周璞初（初哥哥）指若因不能領取遺體而耽誤喪禮法事，令先人未能入土為安，更會破壞家屬命數。

堪輿學家周璞初指「喪禮都取消埋會好大問題，會影響往生者同埋家屬的嘅命數。」他解釋指，道士、師父需詳細計算得出良辰吉日才會辦喪禮法事，如有突發事情再擇日會耽誤往生者入土為安的吉時，會影響其命數，令其不能忘記前塵往事，在人間流離浪蕩，孤苦無依；至於家屬，則會影響家屬的家宅運、財運及個人運程。

周更指過往亦聞有同樣事件發生，往生者因天氣惡劣要延誤土葬儀式，雖然再擇吉時，但家屬家破財散，需要再做法事剔除厄運。周更嘆指「冥冥中有定數」，希望家屬盡快領遺體及擇吉日做法事，以免影響兩者的命數。

周又就事件批評說：「當然唔會想再次見到咁嘅事，因為都影響緊先人，同埋會再令家屬嘅情緒唔能夠釋懷。」雖然不能領取遺體，比領錯看似嚴重，但周指在於堪輿命理上影響則不分上下，都是影響往生者和家屬的命理，望政府多加留意公眾殮房處理遺體的程序。

翻查記錄，2006年沙田富山殮房連續兩次發生疏忽處理遺體認領事件，其中更發生「認錯遺體燒錯屍」。政府事後成立獨立委員會徹查事故原委及檢討相關程序，衞生署亦就「遺體接收、辨認及發放」收緊程序，避免同類事件再次發生。

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