灣仔有食肆疑舉行派對違反限聚令，並拒絕向趕至調查的警員開門，雙方對峙逾4小時後，警員終進入店內發告票。

據知昨晚10時許，警方接報灣仔交加里7號地下一間扒房，有人疑舉行結婚派對，聚有約30人，包括沙田區議員李志宏及中大學生會前會長周竪峰等。警員趕到後，發現扒房鎖上捲閘，拍門沒有人回應，於是在店外等候，以防有人逃走。消息指警方無意破門入內，雙方一度對峙。

至凌晨2時許，店內有人打開後門讓警員進入。41歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被捕，另外7名職員及14男14女食客，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》被票控。

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