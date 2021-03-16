早上9時23分，一輛MINI Cooper在柴灣東區走廊西行線杏花村對開，與一輛平治相撞。MINI向左翻側180度調頭停在慢線。現場多名駕駛者及乘客落車協助，合11人之力將MINI推正。女司機有驚無險，但也嚇得花容失色。

《蘋果》記者剛巧途經現場，見到MINI的左邊車身及車窗損壞，女司機由司機位跌到旁邊乘客位。最少11人，包括相撞平治的女乘客及穿着制服的清潔工人，合力推動車身。有人帶領大叫：「一二三、一二三」不消12秒便將車推正。

長髮女司機隨即自行落車，驚魂未定，只表示車上有車CAM；協助推車的市民即安慰說：「報警先啦，坐埋一邊先啦！」着她檢視是否有受傷。

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