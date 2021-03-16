有騙徒涉嫌在網購平台假扮有意購買名牌手袋，至現場交收一刻拿到手袋後，便用塞滿廢紙的公文袋假扮現金，其後匆匆逃去，至受害人打開公文袋始知受騙。騙徒至少與4宗同類案件有關，各受害人約損失14萬元，至昨日重施故技時，被埋伏探員當場斷正拘捕。

警方今年2月及3月接獲4宗手法相同的網購騙案，當中騙徒假扮買家，在Carousell或Facebook等網購平台接觸受害人，假扮有意購買受害人的名牌手袋，同時相約受害人見面交收。直至交收當日，騙徒收到受害人手袋後，便將一個訛稱裝載現金的公文袋匆匆交給受害人，然後迅速逃離。受害人追截不果，打開公文袋後，發現裏面均是記事簿或廢紙，始知受騙。4宗案件事主的損失金額約14萬元。

至上周六（13日），再有可疑帳戶接觸其中一名受害人，表示有意購買名牌手袋。至昨日（15日），警員在田心區喬裝成賣家交收，發現一名29歲姓何男子以同樣手法犯案，埋伏探員遂將他截停並拘捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，現正被扣留調查。

警方至今日在元朗區一單位起出現金和部份部份失物，仍在追查其他失物下落。警方跟進後，發現該男子多數選擇港鐵站沿線作案，並會開設多個分身帳戶與受害人交收，避免被人追查身份，目前正了他是否與更多案件有關。

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