一隻麻鷹於三號幹線荔枝角公園對開飛行途中，竟失魂低飛撞向一輛高速行駛中的保時捷私家車，麻鷹意外後沒有被私家車輾過，反而掛在車頭，拖行約三公里。司機發現後報警求助，愛協人員到場後竟發現麻鷹竟大難不死，其後牠便被帶走治理。

司機黃先生目擊事發經過，他表示自己下午3時半左右，由葵涌經三號幹線前往旺角，當駕駛至荔枝角公園對出時，發現一隻鷹低飛，其後突然撞到隔籬線前方的一部時速約90公里的保時捷私家車。黃先生目擊事件後，未有看見該隻鷹被輾過，直言「好似變魔術咁唔見咗」，遂不敢加速爬頭。

黃先生一直跟隨私家車5分鐘，路程約三公里遠，直至離開三號幹線至海泓道燈位，始駛前好奇查看，驚覺該隻鷹竟掛在保時捷車頭一動不動，黃先生隨即打死火燈提醒保時捷司機。隨後，他和保時捷兩車分途而去，不知事件接續發展。

警方表示，當日下午接近4時左右，接獲海庭道18號柏景灣一名34歲男司機報案，指自己駕車時撞到一隻雀鳥，警方接報到場後通知愛協人員，愛協人員檢查後發現雀鳥仍然存活，遂撿走治理，案件列雜項處理。

愛協回覆查詢時，指受傷雀鳥品種為俗稱麻鷹的黑鳶，當日愛協人員將牠帶往灣仔中心獸醫檢查，初步發現其右邊翼受傷流血，其後便將麻鷹轉交嘉道理農場獸醫作進一步治理。

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