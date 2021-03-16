周二（16日）網上流傳兩段共長約一分鐘的影片，片中一名疑似外賣員的男子，站在電單車車尾食外賣，當他大快朵頤後，便將飯盒包好然後拿走。男子拿走外賣時，更清楚見到白色膠袋上有一張收據，但電單車上未有任何外賣公司的標誌，所以未知該男子的身份，亦未有拍攝到他前往何處。

有關片段未見任何標示拍攝日期及時間，但上載至fb僅短短數小時，已有多名網民熱烈議論，引來過百個留言。有眼利的網民認得電單車停泊的位置位於西灣河鯉景灣，笑稱該男子可能是外賣員，估計他途中偷食客人選購的餐點，之後若無其事繼續送餐，但亦有人表示有機會是客人棄單，所以男子才「自行處理」。不過，亦有網民持相反意見，指駕駛電單車的人不一定是送外賣，只是外賣自取較堂食便宜，所以才於車尾位置草草了事。

網民點睇：

Hing Ka Kong：你又知佢唔係外賣自取？有時自取平過堂食呀

Lok Chan：人地食棄單，食完當然係拎去掉

Nicole Mak：你又知個外賣係送俾客？佢自己唔可以叫外賣？

Гоу Снециє：如果係棄單，都唔駛甘心急係路邊食啊？泊係太安樓油站後面有櫈坐可以慢慢食

Ho Wan Fung：肯定係取消咗嘅免費餐

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