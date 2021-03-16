在羅湖懲教所的吳敏兒、黃子悅、余慧明、袁嘉蔚和毛孟靜仍然被還柙。下午一時，吳敏兒、黃子悅、余慧明3人的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午三時半便離去。

劉小麗今偕友人林小姐前來探望吳敏兒，她指吳的精神和氣息雖不錯，但因獄中生活煎熬，加上生理用品不足和腰痛問題纏擾，所以吳仍在努力適應中。劉透露，吳近日有親人逝世，她早前曾嘗試申請外出、見親人最後一面，惟申請未有獲批成功，故現時心情仍是十分悲傷，「佢聽到親人過身都冇辦法去見佢最後一面或者送行，佢覺得好唔開心。」

劉小麗批評懲教署做法無情，罔顧人權，「呢啲嘢（親人逝世）冇得作㗎嘛，只係帶住手銬去鞠個躬，佢始終係一個還柙人士，都未定罪，又唔會有啲咩暴力行為。」劉小麗希望政府和懲教署能尊重人權，以及對還押人士更為人道，亦希望市民多寫信關心吳敏兒，同時多關心在囚人士的囚權問題。

余慧明的丈夫許先生今天亦有到來探訪余，許先生指，由於余剛辭任醫管局員工陣線主席，連日來多名工會成員來探望，故他已兩星期沒有探望妻子，「我都原諒佢嘅，畢竟佢啱啱辭任，有比較多嘅嘢要交代。」不過，他指當余看到自己時，表現得十分開心，精神亦不錯，目前最不適應的是獨自囚禁，比較孤獨，亦無人在身邊聊天陪伴，所以每天都寫信和畫畫等打發時間，「都未嘗唔係一件好事，叫做可以有啲時間諗吓嘢，自己一個人靜吓。」

黃子悅今日獲友人袁先生到羅湖懲教所探望，袁先生指黃的精神和心情不錯，「都有笑容嘅」，與兩周前的見面相比，她的身形沒有變得更為消瘦，但獄中生活較沉悶，平時僅能以寫信打發時間，「始終單獨囚禁，見到人嘅時間有限，所以都有啲悶。」袁先生希望市民可多寫信給黃子悅，或在黃的社交媒體留言，使黃可以透過其團隊了解社會近況和得到支持。

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