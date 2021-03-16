對於有人聲稱先飲酒才能進行「轉運」儀式，玄學家吳佩孚解釋，道教上有不少轉運儀式，當中較普遍的太歲符是其中之一，儀式中亦有機會飲下「符水」，但大前提是師傅及信徒都要在神智清醒下進行，飲酒是絕不許可。而正規的師傅，任何儀式都應該在神壇前進行，並非隨便至在公園，儀式上，師傅身邊理應有一兩個助手協助，絕少單獨進行。

他提醒市民，若有需要向師傅求助，應找有信譽人士，盡量由親友陪同，避免單獨前往。「如果有第三者喺度，啲人都唔會咁猖狂」。亦謹緊任何宗教都不會鼓吹用性達至轉運目的，若有人提出這無理要求，切記要避之則吉甚至報警。

塔羅師Brenda指，在西式占卜中，占卜者根本毋須透過飲酒或一些儀式能進行，事關占卜的主要媒界在於負責「解牌」的占卜師身上，反而占卜者只是發問問題，輕鬆心態下亦可進行。

至於占卜轉運更是無稽之談，因為占卜只是解構問題所在，透過啤牌解答占卜者遇到的問題或提供改善建議，占卜者願意接受意見，可能令事件發展更順暢，但絕非轉運。她又指，如遇上搞太多「花臣」的占卜師反而要小心，切勿輕信。

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