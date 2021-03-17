警方前日（15日）晚上7時半左右接獲一名25歲報稱無業的女子報案，指她途經荃灣石圍角邨石芳樓外時被人問路，其間搶走她手上一部約值1萬元的iPhone。女事主未有受傷，其後向荃灣警署報警，荃灣警區情報組及刑事調查隊接手調查案件，並帶同女事主返回現場了解，但未有進一步發現。

經深入調查後，警方昨日（16日）鎖定數名目標男童，並於傍晚約6時在荃灣石圍角邨一商場平台外，拘捕5名年齡介乎12至16歲的男童涉嫌搶劫，並起回該部手提電話。所有被捕男童現正被扣留調查。

警方表示，5名被捕的男童於荃灣區讀書，部份人讀同一間學校，事發時現場燈光較暗，甚少居民經過上址，他們趁機向女事主扮問路，當中4人負責睇水，待她分散注意力時，其中一人搶走她手上的iPhone，之後帶到荃豐中心一間手機舖銷贓，獲利2,700元並均分，事後警員已在手機舖內起回涉案手機，正調查5人犯案的動機。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！