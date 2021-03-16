警方聯同入境處根據線報及調查，昨日下午2時進行代號「冠軍」（CHAMPION）反非法勞工行動，突擊搜查東區多個地方，拘捕5男9女，27歲至51歲，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身分證」。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，於北角道一間按摩院拘捕一名51歲女子涉嫌「僱用不可合法受僱的人」，另一名47歲內地女子涉嫌 「非法入境者接受僱傭工作」。又於英皇道一間按摩院內拘捕一對內地男女，43歲及47歲，涉嫌「非法入境」。至於在渣華道一間按摩院，拘捕一名38歲內地女子，涉嫌「非法入境」。

行動中，人員亦於區內拘捕一名男子、一名內地女子、三名非華裔男子及四名外籍女子，27歲至46歲，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身分證」。

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