東涌映灣園悅濤軒11座對開，昨晚（16日）有兩名自稱管理處女職員及愛護動物協會女義工，被居民發現到上址捉流浪貓，兩人拒絕出示證件，又前言不對後語，最先說捉貓絕育，後來又說自己領養，被居民質疑身份及阻止，雙方各執一詞對峙，警方接報到場了解，直至今日（17日）清晨，經調查後決定先將8隻流浪貓帶返警署，將事件列糾紛處理，愛協稍後將領回8隻貓，並承諾待進行絕育手術、注射預防針及植入晶片後，愛協員工會在當區居民在場情況下，親自將已絕育貓隻帶回原處放回繼續生活。

昨日（16日）近傍晚6時，有居民行經悅濤軒11座至12座間，發現一名姓蔡女子與另一名女子帶着膠籠，於屋苑內捉流浪貓。據悉，其中蔡姓女子為管理處職員，另一同行女子是其胞姊，是愛協義工，但她們拒絕出示證件。其中蔡胞姐雖然是愛協義工，但並非東涌區的義工，她並不能在不屬其登記區域的範圍內進行捉貓行動。

在場居民應小姐對《蘋果》表示，昨日該名管理處蔡姓女職員，偕其胞姐在屋苑內捉貓，其間有居民繼續餵貓，卻被蔡指責，應小姐指自己8年來每晚都落街餵貓，儼如貓主，所以不覺牠們是流浪貓，亦有很多居民自動自覺餵貓，但由於近年貓隻開始繁殖，多了十多隻，做絕育手術可以理解，但做完手術須放回原處繼續生活。

但應小姐指昨日的蔡姓女職員向居民解說時前後出現多個版本，「佢一時話捉貓絕育後放回，但居民話啲貓好細，未須絕育，佢就話細隻就拎返屋企養囉。」應小姐指有居民見過有人捉貓聲稱做絕育手術，但之後並無放回原處，「啲貓逐隻逐隻唔見咗」，質疑有人借捉貓絕育為名，實際放養收錢。

事件發生後居民間互傳訊息，他們都很關心被捉流浪貓的情況，想看看是否一直餵開的貓隻，但遭捉貓的管理處女職員拒絕，「我哋都係想望吓捉咗啲咩嘢貓啫，佢話唔得，佢堅持話唔畀睇！」至昨晚10時48分，管理處職員見人多勢眾，於是報警指有居民違反限聚令，警員接報到場了解，至今日（17日）凌晨時分，現場仍有近20名居民及約10名警員，由於雙方各執一詞，警員嘗試調解，直至今日清晨約6時，警員決定先將8隻貓帶返警署暫時安頓，應小姐及立案法團人員亦同警署了解事件。

警方表示，昨晚10時許，有人報案指管理處女職員及愛協義工到場捉流浪貓，但質疑其身份，警方經調查後認為不涉刑事成份，無人被捕，將案件列作「糾紛」處理，並將8隻貓帶返警署暫時安頓，再聯絡相關部門跟進。

愛協回覆查詢時表示，較早前警方就事件聯絡漁護署，於是愛協立即聯絡漁護署，基於動物福利考慮，提出由愛協即時作出跟進，包括將該8隻貓接回愛協中心交由獸醫檢查，並免費為其進行絕育手術、注射預防針及植入晶片，而完成此手術及檢查後，愛協員工會在當區居民在場情況下，親自將已絕育貓隻帶回原處放回繼續生活。

愛協證實於2017年與映灣園簽訂協議，於該區進行貓隻領域計劃，由員工捕捉流浪貓並帶到愛協進行免費絕育手術、注射預防針及植入晶片後放回原處生活，當時由另一名映灣園管理處員工負責參與此計劃。是次事件中捕捉貓隻的人士為映灣園所委派的管理處職員，而另一名女子則是愛協義工，但每名義工只能在其登記所屬的區域內服務，而東涌區並非該名義工登記的區域，因此昨晚該名女義工不能在映灣園捉貓絕育。根據規定，每次捉貓前，有關義工須事先向愛協預訂時間為貓做檢查，並須在指定日子將捉了的貓交回愛協檢查，不能私自帶回家領養。據了解，確實有人在愛協預訂今日為貓做檢查。愛協指正與漁護署、映灣園管理公司及映灣園居民代表繼續跟進事件。

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