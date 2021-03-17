科興疫苗開打19日，已累計7宗疑似接種後死亡個案，有護士更懷疑因接種科興疫苗而出現嚴重副作用，現需留院治理。《蘋果》今早（17日）到九龍灣體育館疫苗接種中心視察，發現仍有市民「大無畏」繼續接種國產疫苗，有人更認為「打咗針覺得自己安心啲。」

約在半個月前已預約注射科興疫苗的連先生表示，未有因最近的事故而「縮沙」或轉打其他疫苗，「少部份打針先有事故啫」，更指接種後「覺得自己安心啲。」他透露家人已在較早前接種同款疫苗，未見有不良反應，認為之前的事故是因接種者不了解自己的身體狀況所造成，「可能佢哋本身唔知道嗰啲心臟病、糖尿病，所以打咗咪有不良反應囉。」

有長者表示，接種中心的安排十分好，「政府咁關心我哋，打完之後又畀我哋坐吓休息吓，都好體貼。」她指，自己未有考慮接種其他疫苗，「我哋梗係打返大陸嗰隻啦，一定係，成個大陸十幾億人，有乜事都唔輪到我驚。」她更認為港人「身在福中不知福」，「你睇吓人哋英國嗰度，冇得你（揀）㗎，去到有咩針你就打，你再唔打就遲啲冇得打...即係大陸咁好對我哋，仲唔快快趣趣（接種疫苗）？」

有中年女士表示，接種後未有特別感覺，更指自己抱着「是但啦、咩都好」的心態接種科興疫苗，亦以平常心對待最近發生的事故。

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