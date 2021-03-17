2016年大年初二發生旺角騷亂，參與其中綽號「美國隊長」的容偉業被陪審團裁定兩項暴動及一項襲警罪成，被判監3年。容偉業今日在赤柱監獄刑滿出獄，約20名市民及親友到監獄外「接放學」，東區區議員曾健成、深水埗區區議會副主席伍月蘭等亦有到場，甫見面即與容相擁。

今晨約9時40分，容偉業穿上當年上庭穿着的藍色西裝，捧著一大包「包頭袋」，由懲教人員帶離監獄閘門外。在場約20名市民親友甫見容即拍掌歡呼，大喊「歡迎你」，容偉業精神不俗，聲音響亮，見大家後不斷說：「哈囉哈囉」，「多謝大家」，其中更有義工為他送上新電話。他隨即致電嫲嫲及父親報平安，其後他表示「想食嘢，同朋友傾吓」。他又笑言臨出獄前一晚「瞓唔着」，惟到出獄的一刻，又感覺回到另一個世界。容又表示自己在獄中有看社運書籍，閒時學燒焊，他亦有留意社會情況。

其後他「企定定」給傳媒拍照，「我冇乜特別嘢講，剩係想返屋企見返屋企人啫，（隊長加油），多謝大家，嚟緊呢段日子，想過返啲正常人生活，其他嘢唔想做太多，多謝大家關心。」他最後勉勵「香港人加油。」

現年36歲的容偉業無案底，曾於2014年下旬曾被控2項普通襲擊，翌年獲律政司准許以自簽守行為方式處理。容偉業學歷達中三程度，曾任裝修工人，救生員，速遞員和保安員等工作。被捕時其父母與容胞弟同住，容則與嫲嫲同居青衣。

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