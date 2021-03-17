47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，其中吳敏兒、黃子悅、余慧明、袁嘉蔚和毛孟靜仍然被還押在羅湖懲教所。今午1時45分左右，前立法會議員張超雄前來探望吳敏兒，他逗留約兩小時後離去。

張超雄指吳受腰部舊患困擾，難以入眠，「中間會醒好多次，都會痛，夜晚冇辦法瞓得好好。」不過，她最近成功向懲教署申請多一個枕頭，痛症情況有少許改善，「可以墊一墊隻腳，等個腰可以貼返個床。」張指，吳明白除了自己在獄中感到十分難受，其他港人亦十分辛苦，故她想「叫大家撐住」，自己亦會努力申請保釋，並託張傳話：「叫大家唔好擔心佢。」

此外，他在探望吳時，亦見到有人前來探望其他幾位被還柙的民主派人士，但不願透露太多詳情，「（她們）大致上都ok嘅...大家基本上都安好嘅。」

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