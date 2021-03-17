47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

民主黨前主席劉慧卿今早到赤柱監獄探望林卓廷，她離開時表示林的身體「好返好多」。她表示得知林卓廷前兩日做運動時拉傷，有些擔心，今日遂前來探望，「睇佢個樣ok，幾好，精神好」。「卿姐」已叮囑他保重，同時引述林卓廷稱「想大家安全，大家努力囉！」

劉慧卿於10時半左右離開，其間赤柱監獄突然傳來警號，約40名懲教員由旁邊的懲教署職員訓練院跑過來，各人集結在大樓對下，又推來放滿盾牌的手推車，檢視離開監獄的救護車，氣氛甚至緊張，大隊人馬於上午11時15分才陸續離開。

《蘋果》向懲教署查詢，獲回覆稱是演習。

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