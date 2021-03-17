西營盤URSUS Fitness健身群組已有逾百人「中招」，政府為堵截社區傳播鏈，將中西區多幢大廈列為強檢大廈。《蘋果》今早約10時到位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站視察，現場有約30名市民排隊等候進行檢測。有於區內工作的保安員因大廈有住客確診，故需進行檢測，「領導叫我哋一定要嚟檢查。」

「方唔方便都冇辦法，都要檢（測）。」保安員吳先生表示，他工作的大廈有住客確診，「所以領導叫我哋一定要嚟檢查。」他透露，自己並不打算接種疫苗，「因為我血壓高。」 日前中西區曾被臨時封區，住客需漏夜進行檢測，區內居民杜先生對此未有太大不滿，「封咪封囉，有乜所謂啫。」他亦指自己仍在考慮會否接種疫苗，「未知呀，諗緊。」

政府昨晚（16日）公佈，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。昨日有21個符合上述準則的指明地方及一間學校被納入強制檢測公告。

A. 周二（16日）新增一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的大廈

新增一宗或以上確診個案

1. 香港堅尼地城堅彌地城新海旁 38 號泓都第 1 座

2. 香港銅鑼灣大坑道 16 號

3. 香港九龍何文田山道 23 號督察級警察宿舍 C 座

污水樣本檢測呈陽性

1. 香港中西區西摩道 2A 號蔚然

2. 香港中西區西摩道 13-13A 號

3. 香港中西區西摩道 33 號瀚然

4. 香港中西區衛城里 4 號嘉苑

5. 香港中西區衛城里 4A 號

6. 香港中西區衛城里 10 號

7. 香港中西區衛城里 12 號

8. 香港中西區活倫臺 1 號活倫閣

9. 香港中西區活倫臺 2-3 號福臨閣

10.香港中西區活倫臺 4 號嘉倫軒

11.香港中西區衛城道 3-3A 號孔翠樓

12.香港中西區衛城道 6 號衛城閣

13.香港中西區衛城道 9A-9C 號活倫大廈

14.香港中西區堅道 100 號殷然

15.香港中西區西摩道 11 號福澤花園 A 及 B 座

B. 周二（16日）出現一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的場所

新增一宗或以上確診個案

1. 香港中環皇后大道中 1 號滙豐總行大廈

污水樣本檢測呈陽性

1. 香港中西區衛城道 11 號港九五旬節會五旬節堂(香港)

2. 香港中西區衛城道 7 號孫中山紀念館

C. 其他需進行強檢的地方

1. 香港九龍九龍城區嘉林邊道 28 號Ｂ地下九龍迦南中英文幼稚園

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