本港武漢肺炎疫情持續，至少7人打武肺疫苗後死亡，全部都打科興，但專家認為所有死者均與疫苗「無直接關係」。一名東區醫院的前線護士，響應政府硬銷，上月成為首批接種「科興」的醫護人員。不料隨後懷疑出現副作用，包括頭痛及嘔吐，而且越來越嚴重，關節腫痛，幾乎無法步行，連護士的上司也擔心情況突變，昨日安排她留院治理。事主的同事指，政府正全力推銷「科興」，甚至擴大優先接種群組的範圍，擔心部門會隱瞞事件。

政府於上月23日就科興疫苗開放予優先群組接受預約接種，同日安排200人，包括醫護人員等在中央圖書館接種疫苗。有讀者向《蘋果》報料指，他的一名女同事，東區醫院的女護士，當日亦有份接種，並被安排在傳媒前拍攝，但其後出現副作用，而且情況越來越嚴重。現正留院接受治療。

根據讀者的觀察，該名女同事在接種後出現頭痛、頭暈和嘔吐的情況，而且面青青。據知她曾到職員診所求診，但沒有說明接種了疫苗。近日她的情況越趨嚴重，嘔吐不止，即使空肚狀態下也會嘔吐，上班亦顯得乏力，腳步不穩，連罕見的症狀都出現，就是感覺沾寒沾凍、冒汗和肌肉腫痛。

女同事曾表示，「覺得傷害緊個腦，不停襲擊個頭，頭好痛，痛到好似撕裂咁」。上司看在眼內，認為不能輕視，昨日上午安排她入院。

讀者昨晚曾看望過這位女同事，見她一臉憔悴，臥病在床；了解下得知她已做血液測試，未有發現異常，而武漢肺炎深喉唾液檢測結果亦為陰性，目前醫生處方止嘔藥和頭痛藥，並吊鹽水補充鉀，稍後或安排腦掃描。女同事本身有高血壓，但情況穩定。醫生跟她說，有關徵狀有可能與疫苗有關，因為畢竟是新藥，難以預料云云，原定下周二（23日）接種第二針，相信擱置了。

讀者坦言同事之間都竊竊私語，擔心部門會隱瞞事件，「因為科興入咗咁多藥，你話畀人聽你嘅醫護打咗有事，肯定唔會好多人打啦！」

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