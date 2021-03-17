科興疫苗開打逾半個月，已有多宗疑似因接種所致的嚴重副作用和死亡個案，不過林鄭今日在立法會表示已初步向中央討論，考慮市民接種兩劑疫苗後放寬檢疫限制，有議員更提議已接種國產疫苗的市民可免檢測、免隔離往返內地。《蘋果》今日收到讀者報料，指營運港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的公司近日要求旗下司機必須接種科興疫苗，否則不能開工。

有讀者表示，金巴公司要求旗下司機不可接種由德國生產的「復必泰」疫苗，必須接種中國產的科興疫苗，否則不能接「order」開工，惹來金巴公司為港府「篤數」之嫌，《蘋果》正向營運金巴的廣東港珠澳大橋穿梭巴士有限公司查詢事件。

跨境司機為香港首批獲安排優先接種的組別之一，但港粵運輸業聯會顧問謝浪表示未曾聽過金巴司機被要求必須接種科興疫苗的傳聞，中國相關單位亦沒有規定跨境司機一定要接種由中國生產的疫苗，「乜都得，無所謂...總之香港政府畀你打嗰啲你就打啦。」

此外，他透露，即使跨境司機已接種疫苗，他們每日由香港跨境至中國時，仍需在過關時進行鼻咽拭子測試，沒有司機會因已接種疫苗而有特別待遇。

去年12月中，運輸及房屋局局長陳帆曾在立法會交通事務委員會的會議中表示，跨境司機無論在港接種哪一種疫苗，內地當局都會認可，而中國外交部駐港特派員公署亦在上周五（12日）公布，自本周一（15日）起，已接種中國製武漢肺炎疫苗，並持有相關接種證明的部分簽證申請人，包括中國從事各領域復工復產活動的外籍人士與家屬及因緊急人道理由而需前往中國的人士等，在繳交簽證申請時都不須再提供核酸檢測的陰性結果證明，以及《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。

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