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本港武漢肺炎疫情反覆，今日（17日）新增11宗確診，當中8宗本地感染。政府於晚上7時15分刊憲，將酒吧居住的西營盤均益大廈第三期列為「受限區域」後，再於晚上8時將銅鑼灣海宮大廈及海都大廈列為「受限區域」 ，料明早約8時左右完成「封區」。

政府指海宮大廈近期出現確診個案，加上兩幢大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，遂決定封區。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於凌晨一時前接受檢測。

政府刊憲前，警員已在景隆街一帶趕車，又在兩幢大廈外禁止住客離開，附近一帶的食肆的商舖亦早已關閉。運輸署表示，為配合強制檢測安排，介乎告士打道及謝斐道的一段景隆街需暫時封閉。

至晚上8時，警員和貨車進入景隆街，同時拉起鐵閘禁止其他車輛進出，又阻止大廈內的住客離開。由於海都大廈正門對出停泊多架警車，而附近亦有多個巴士站，多名乘客需繞過警車，走出馬路而上車。

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