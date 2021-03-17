警方於去年10月至今年3月接獲多人報案，指1名男子及1名女子曾到港九不同的港鐵站，向途人聲稱遺失了手提電話或銀包，要求借手提電話或現金，該對男女取得手提電話或錢後隨即逃去。

東九龍總區刑事部經深入調查後，周三（17日）中午約12時在旺角區一賓館的單位內拘捕一名44歲姓李無業男子及一名35歲姓鄧無業女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他們現正被扣留調查。

警方指，被捕男女為情侶關係，他們在港鐵站內向女學生埋手，聲稱遺失了手提電話或銀包，要求借手提電話或現金，之後迅速沿港鐵站的出口逃去無蹤。經調查後，警方相信二人與9宗同類案件有關，受害人年齡介乎11至16歲，損失涉及9部手提電話、約750元現金及一張八達通，總值超過4萬元。警方指，二人在得手後會在短時間內把奪去的物品變賣。

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