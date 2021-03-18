科興疫苗開打20日，已出現多宗嚴重事故甚至死亡個案，其中7人接種科興後死亡。有護士更懷疑因接種科興疫苗而出現嚴重副作用，現需留院治理。《蘋果》今早（18日）到官涌體育館疫苗接種中心視察，發現仍有市民繼續打國產疫苗，有市民因曾中風被醫護人員勸退「打唔成」，亦有人在衡量風險後仍勇者無懼接種疫苗。

市民許先生昨日預約在官涌體育館疫苗接種中心打科興疫苗，今早便有期，惟他到達接種中心經護士評估後，由於他曾中風，所以「打唔成」科興，護士建議他再諮詢醫生意見。若醫生都不建議他打疫苗，他說「惟有自己小心啲」。他本身對科興疫苗較有信心，「副作用輕微啲，冇咁勁，打（疫苗）點都好過唔打，如醫生話唔打得，就唔打住，其實打疫苗都係社會責任，如果個個都唔打就冇咁好囉！」

張小姐亦剛打完科興疫苗，她說感覺「ok」，被問到打科興有死亡個案，她坦言「不擔心，我身體冇乜事，下個月16日再打第二針，到時我都有信心。」她自言復必泰「唔係幾啱我，副作用大啲。」

徐先生亦在接種中心打科興疫苗，「邊種方便就打邊種。」他說科興及復必泰保護性不同，打後的感覺亦不同，對於出現死亡個案，「我冇擔心，投資都有風險，接種咗感染出事嘅風險，唔接種感染嘅風險，同埋中咗（肺炎）後得到危殆或者後遺症嘅風險，你應該識得評估，（打疫苗）係有風險，但風險低，若果唔打疫苗，你會不知名被感染，仲會傳染埋朋友、家人，風險大，保護自己重要，保護你所關心嘅人都重要，呢啲風險就不值一提，係好小（風險）」。

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