47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，其中吳敏兒、黃子悅、余慧明、袁嘉蔚和毛孟靜仍然被還押在羅湖懲教所。今午2時左右，屯門區議員朱順雅前來探望吳敏兒，她逗留至約4時30分後離去。

朱順雅指，自己曾與吳在地區工作上合作，故今日特意來探望吳。她指，吳今日的情況尚可，「但係始終佢有啲舊患，就都係好痛，適應緊。」不過就朱所知，懲教署應有安排醫生跟進吳的舊患，「應該好緊嘅逐漸，始終係舊患可能都需要啲時間。」此外，朱透露，吳昨晚收到數十封由獄外寄來的信，「佢一路睇一路都好感動，好多謝外邊嘅人對佢嘅關心，都叫香港人撐住。」

另外，有兩人前來探望袁嘉蔚，二人指自己是袁的朋友，並表示袁的狀況「okay」，其後登上小巴離開。

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