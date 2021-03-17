一名上身赤裸的男子於旺角街頭被十多名大漢用鐵通圍毆，之後更被推上7人車施襲，拳拳到肉，其間更有人手持鐵通狂打。警方接報到場調查，發現施襲者及傷者已失去蹤影，未有人被捕。

事發於周三（17日）晚上9時許，3架私家車及1架七人車停泊在旺角朗豪坊對出，一名年約50歲、上身赤裸的男子被至少8名身穿黑衣的大漢推入七人車內，其間有人揮拳並起飛腳施襲，拳拳到肉，而站在一旁的數名男子則負責睇水。

半裸男一度掙脫，逃出車外，但被黑衣男扯頭髮及揮拳打臉制服，之後有人將半裸男抱起按壓在車門，繼續施襲，半裸男雖然不斷揮手求饒，但未有人理會，甚至有人拿出鐵通猛打，最後半裸男不敵，被人推上7人車，並往尖沙嘴方向離去。

警方到場調查，發現涉事的數架車已經逃去無蹤，亦未有發現施襲者及傷者，案件暫列求警協助，未有人被捕。

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