政府昨晚宣佈圍封西環均益大廈三期及銅鑼灣海宮大廈及海都大廈，其中海宮大廈近期出現確診個案，雖然毗鄰的海都大廈近期沒確診個案或污水樣本呈陽性，但港府以該兩幢大廈樓齡較舊及多劏房為由，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故兩幢大廈均被圍封。至今日清晨約7時，工作人員準備執拾，警員仍封鎖各出入口，但已檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可經由指定出口離開。早上已有居民陸續離開寓所，大部份表示昨晚採樣過程順利，有居民表示今日遲了返工，但已通知公司。

住海宮大廈的余先生表示，昨晚採樣安排OK，「都好快趣，唔算混亂。」被問到有否阻礙返工，他直認「阻呀」，但他已通知公司，「要遲啲開工囉！」

而羅先生亦指昨晚安排順利，今早離開寓所便即去食早餐，「肚餓呀，買嘢食」，被問到會否接種疫苗，「睇吓先，我唔係本地人，只係持旅遊證件。」而黃女士說昨晚當局讓老人家優先採樣，不用排長龍，「安排OK呀！」

政府昨日於銅鑼灣「受限區域」內設立臨時採樣站，截至今日凌晨1時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約250戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府將採取措施跟進。

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