武漢肺炎疫情反覆，昨日有11宗確診。政府昨晚先後刊憲，將酒吧群組居住的西營盤德輔道西均益大廈第三期列為「受限區域」後，及將銅鑼灣告士打道海宮大廈及海都大廈列為「受限區域」 封區強制檢測，料(18日)早上約8時完成。

銅鑼灣

銅鑼灣臨時檢測地點設在景隆街，現場架設置有多個帳篷替居民進行檢測及派發應急物資，並一度出現排隊檢測人龍，至凌晨約1時，大部份居民已完成強制檢測，現場僅餘下數人。

西環

西環均益大廈三期的檢測地點設在干諾道西，至凌晨約1時，仍有不少市民排隊進行檢測及領取應急物資，現場有入境處職員協助居民。

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