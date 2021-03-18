香港海關前晚（16日）在流浮山偵破一宗涉嫌利用快艇走私案件，撿獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材及化妝品，估計市值約2000萬元，屬海關今年破獲最大貨值海上走私案。海關拘捕一名涉案的32歲男子，惟走私集團其他成員在當晚乘坐載着部份貨物的快艇往內地方向逃去。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍講述破案詳情時表示，部門在今年初接獲情報，指有走私集團活躍於流浮山一帶，人員隨即展開調查。前日晚上11時，海關見時機成熟，遂安排約100名有組織罪案調查科和海域科的關員，在流浮山稔灣道一帶海邊執行是次大型反走私行動，拘捕一名32歲男子和扣查一部貨車，並撿獲22箱包膠的懷疑走私貨物，惟涉事快艇成功載着部份貨物往內地方向逃去。

胡偉軍指，走私集團以往會先將貨物由貨車卸到岸，再用木梯運上快艇。不過，今次的涉案集團則利用一條裝有滾輪、承重量更高的鐵造滑梯，將貨物由貨車直接經鐵梯運上快艇，整個過程只需數分鐘，所需時間比以往做法減少一倍，使拘捕難度大增。此外，流浮山一帶有大量紅樹林、岩石、蠔排和私人土地，水域深淺不一，涉案集團亦有安排人手在附近「睇水」，都令關員難以埋伏和進行追截。

關員在當晚展開行動後，負責運貨的不法分子見狀立即跳上裝有大馬力引擎、時速達60海里的快艇，高速往內地方向逃去，並在2分鐘內越過約2海里外的水界。關員最後在岸上拘捕一名相信負責運貨的32歲男子，並撿獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、化妝品、乾鮑魚、乾海參和燕窩，估計市值約2000萬元，但相信有部份貨品在當時已運上快艇。海關現時仍在緝捕集團的其他成員。

海關表示，疫情下陸路運輸受阻，走私份子集團改以海路運輸，相信此走私集團已活躍數個月。此外，內地市場對高價貨物的需求持續高企，惟關稅和增值稅十分之高，海關估計今次這批懷疑走私貨物可被徵收的稅率達100%至160%，可逃避的稅款達1700萬元。截至今日，海關今年共偵破16宗海上走私案，涉及價值6500萬的貨物，與去年同期的12宗案件和涉款5400萬相比，案件數目和涉款分別增加33%和21%。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若果輸入或輸出未列在艙單的貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

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