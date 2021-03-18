58歲地盤工人林永忠前日（16日）到西貢北潭涌行山，惟之後與家人失去聯絡，徹夜未歸，其妻擔心不已，昨日凌晨報警求助。警方、消防、民安隊及飛行服務隊繼昨日搜索不果後，今早繼續出動，早上10時許，消防處流動指揮車奉召到場，設立臨時指揮中心，近百名搜救人員齊集北潭涌郊野公園傷健樂園入口，再展開搜索行動。其間消防處九龍消防總區助理處長黃鎮業偕數名總長亦有到場了解搜救情況。

58歲男子林永忠，16日中午12時半，他離開將軍澳怡明邨怡悅樓的住所後，約下午1時由北潭涌起步行山，但入夜後還未回家。警方接報後追蹤訊號，發現事主手機最後顯示是16日下午5時，在創興水上活動中心附近的元五墳。

林妻見他徹夜未歸，擔心他遇險，遂於昨日（17日）凌晨3時報案，昨中午12時，各部門兵分多路，分別在曝罟灣、上窰及擺頭墩一帶找尋；直升機亦在半空盤旋協助，惟昨日未能尋得林的蹤影。今日各部門繼續展開搜救工作。

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