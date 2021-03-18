將軍澳善明邨一個單位，獨居住戶離世後，屍體雖然已經移走9日，但仍然殘留屍臭味，令鄰居相當困擾。惟房屋署推說單位上鎖要警方開門，態度愛理不理，警方調查進度又欠透明，似有推卸責任之嫌。

現場是善明邨善智樓一個中層單位，警方資料顯示，上周二（9日）晚上9時半，保安員接獲住戶報告，指單位傳出異味，拍門無人應，於是報警。消防員破門入屋，證實獨居姓鄭的老翁（80歲）倒斃床上，屍身腐爛，相信死去一段時間。事主有病底，經調查事件沒可疑，列屍體發現案處理。據了解，鄭翁最後露面是上月底。

調查人員離去後，單位用黑膠紙封住大門，並以鐵鏈鎖上，等候家屬進一步清理善後；不過事隔至今已經第9天，似乎未有着落，而單位卻仍然傳出濃烈的屍臭味，令鄰居相當困擾。

住在事發單位旁的鄰居歐先生，正是通報保安員的住戶，他憶述稱，初時以為是「死老鼠味」，致電管理公司要求派人調查，及後有警方及消防員到場，爆門入屋揭發事件，經調查後移走遺體，最後人員在場燒香驅散異味後離開。

歐先生續稱，遺體雖已被移走，但可能距離死者身亡的時間有一段日子，屍臭味瀰漫，並滲出單位，左鄰右里都聞到，每次外出經過走廊，都被臭氣來襲，要掩鼻而行。歐先生不滿說：「一個星期喇，日日都係咁樣！」他指管理公司有派人燒香及噴灑空氣清新劑，但半小時就消散，未能蓋過惡臭味。他指，包括自己屋企在內，該段走廊的其他住戶惟有鎖上門窗。

據了解，死者有妻女，但已離他而去，亦不曾見過訪客。歐先生曾向房署求助，但不得要領。

記者今日再與歐先生到善智樓地下的物業管理處查詢，職員稱因為單位鎖匙由警方保管，職員只能在警方陪同下到場進行消毒，何時可收回單位徹底清理，處於被動，束手無策，盼居民諒解云云。職員又補充，死者家屬的聯絡人中，其中一人的電話已停用，另一位則未予回覆。

另一位鄰居麥小姐，直言因為臭味而暫時搬離單位。她形容「喺屋入面就頭重頭暈，仲會反胃、嘔，食唔到嘢。」出門口更有昏厥的感覺，十分難受。她曾向房署投訴，對方稱周一（15日）會有人清理現場，不料她回來視察，發現情況未有改善。麥小姐稱，投訴過程中被政府部門「耍太極」，「1823彈去房署，房署就話『入唔到去，係要等警方解封㗎啦』」﹐她感覺對方「hea住做」，十分憤怒和無奈。

就此事件，記者正向房屋署及警方查詢，包括一般而言，單位在甚麼時候可交回房署清理。

區議員批評透明度不足

當區區議員張展鵬批評涉事部門透明度不足：「部門間應該通透啲，要話到畀居民聽有啲咩困難。」張指本月9日接到管理公司通知事件，當時由管理公司報案。他敦促警方加快行動，盡早找到涉事家屬；同時希望警方在調查期間盡量通融，安排清潔人員在警員監督下到場消毒，以驅散臭味。

玄學家：味煞 煞氣之一

對於兇案單位的屍臭味良久不散，玄學家吳佩孚指：「鬼都有陣味，有時兇案現場幾年都有陣味，可能係靈魂問題。呢個叫味煞，都係煞氣之一，對其他人喺精神上、健康上都有影響」。他認為，若涉事單位的鄰居感到不安是可以理解，「有人做法事打齋，或者可以喺自己屋企燒檀香辟味」。

急症室醫生：屍臭刺激呼吸道 可飲水舒緩

急症室專科醫生馮顯達指出，人體離世後，屍體若沒有經過適當的處理，數日後會因為器官腐爛而滋生細菌及長出蛆蟲。後者是寄生在傷口上，對沒有傷口的皮膚，並不構成影響。

馮續指，人體組織有蛋白質及脂肪等過百種元素，再加上細菌等微生物，屍體所發出的臭味必然非常難聞。而且由於室內完全密閉，臭味久久沒有消散。不過只要打開門窗，讓空氣流通便會隨風飄散。而吸入屍臭，其實是刺激呼吸道，並不構成損害，可以飲水作舒緩。

資料顯示，日本即有專門清理孤獨死單位的特殊清掃員，工作人員穿着防護衣物，噴灑除菌劑和消臭劑等等，由眼見的家俱，以至微細的地板層都徹底清洗。

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