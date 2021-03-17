屯門周三（17日）下午發生大混戰，一名身穿花tee的男子手持木棍沿馬路追打兩名青年，其後被青年的朋友趕至圍毆受傷，蜷伏在地上被亂棍施襲近10秒。

下午3時許，讀者劉先生駕駛私家車沿井財街行駛，至金銘大廈附近燈位時，見到兩名青年被一名穿花tee的男子持棍追打，「有一個走咗入隔音屏，好似着校服嘅嗰個就俾個男人捉住喺馬路度打，打到背囊都跌喺地下」。

花tee男眼見青年兩名朋友趕至，意圖跑離現場，惟他突然失足，仆倒在地上，被尾隨跑至的兩人包圍，並持棍狀物瘋狂圍毆，而疑似穿校服的青年坐在路邊休息。

從劉先生提供的車cam片所見，花tee男蜷伏在地上被亂棍施襲近10秒，其後有駛至現場的熱心司機落車喝止，甚至意圖捉拿其中一名施襲者，惟最終被他們掙脫逃走，跑離現場。「後尾追上嚟嘅嗰兩個人，有一個係南亞，佢哋好似拎支伸縮棍出嚟係咁扑，扑到個男人爆晒缸。後尾佢哋走晒，我有落車問個男人洗唔洗幫手，佢無應我，之後仲走埋」。

警方表示，周三（17日）下午3時許，一名年約20至30歲的男子，於屯門青杏徑被4名男子圍毆，警方到場時未有發現傷者，案件暫列傷人，未有拘捕任何人。

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